¡Insólito! Fanáticos imprimen sus propias figuritas del Mundial 2026 por el alto costo del álbum

La pasión por el fútbol y las tradicionales figuritas mundialistas volvió a encenderse rumbo al Mundial 2026, aunque esta vez el elevado costo del álbum oficial está generando sorpresa e incluso indignación entre los fanáticos.

Según estimaciones difundidas en redes sociales, completar el álbum podría costar alrededor de 2.000 dólares debido a la gran cantidad de sobres necesarios para conseguir todas las estampas.

Ante esta situación, muchos aficionados comenzaron a buscar alternativas más económicas y creativas. En TikTok se volvió viral una tendencia en la que usuarios imprimen sus propias figuritas desde casa para llenar el álbum sin gastar grandes cantidades de dinero.

Los videos muestran desde diseños personalizados hasta tutoriales para recortar e imprimir las estampas con materiales caseros, generando millones de visualizaciones y reacciones entre coleccionistas y amantes del fútbol.

Mientras algunos defienden la tradición de comprar sobres originales, otros aseguran que el precio hace casi imposible completar el álbum de manera convencional.

La tendencia sigue creciendo en redes sociales y demuestra hasta dónde llega la pasión mundialista cuando se mezcla con creatividad y ahorro.

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