¡INSÓLITO! Fue asaltado dos veces en menos de 5 minutos│VIDEO

Cali, Colombia

Si alguna vez escuchaste aquel dicho que dice “un rayo no cae en el mismo lugar dos veces” y te lo creíste, en Colombia, Armando Mejía, fue la prueba viviente de que todo es posible y que los dichos a veces no se cumplen, pues a él lo asaltaron dos veces en el mismo lugar en menos de cinco minutos.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad y mostró a la víctima sentado en una acera viendo su celular mientras esperaba a que abrieran el restaurante donde trabaja, en el centro de Cali, cuando dos ladrones a bordo de una moto se acercaron y le arrebataron su teléfono, al mismo tiempo que lo amenazaban por lo que el joven no ofreció resistencia.

Pero no todo quedó ahí, pues por si no fuera suficiente, no pasaron ni dos minutos cuando otra pareja de delincuentes se le acercó y lo robó nuevamente, pero ya sin teléfono lo que le quitaron ahora fue su billetera dejándolo definitivamente sin nada, según lo que le relató Armando.

La víctima no solo perdió su celular sino también la billetera, que le vio la primera pareja de antisociales en el bolsillo. De acuerdo con él, al relatarle a los segundos atracadores que ya lo habían robado segundos antes, pero no le creyeron y por eso lo revisaron minuciosamente hasta quitarle todo, contó Mejía.

Las imágenes se volvieron rápidamente virales y los internautas lamentaron lo que le sucedió a Armando Mejía, además que no podían creer la gran mala suerte que tuvo, de los criminales aún no se sabe nada. Según la Policía ya se encuentran tras la pista de los delincuentes y esperan dar con estos para hacerles pronta captura.