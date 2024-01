Cargando...

Colombia

Las amigas pueden ser tus mejores aliadas cuando se trata de investigar como agente del FBI. La historia de una joven que encontró al novio de su amiga en Tinder se volvió viral, pues ella decidió descubrir de una vez por todas su secreto.

La historia se hizo tendencia en menos de 24 horas, pues la tiktoker relató cómo fue que todo terminó tan mal; lo cierto es que dejó claro que con esto no tenía intención de volverse famosa pues únicamente quería compartir la experiencia.

Al parecer todo ocurrió cuando la mujer navegaba por Bumble y un perfil le pareció familiar, su sorpresa fue tal cuando se dio cuenta que era el novio de su mejor amiga y rápidamente se preguntó qué hacía en una aplicación de citas.

Es importante mencionar que el varón en cuestión no sabía que dicha joven era amiga de su novia; así que con esto sobre la mesa la usuaria decidió darle 'match' y contarle a su 'comadre' del impactante hallazgo que acababa de hacer.

Entre las dos planearon darle 'una cucharada de su propio chocolate' y armaron un plan donde la presunta pretendiente fingiría tener interés en el hombre para llegar a concretar una cita, misma donde sería desenmascarado.

El 'cucaracho' dijo que no tenía novia desde hace 4 años y esto generó mayor descontento entre las amigas. Cuando logró que agendaran una 'date' la novia del hombre le pidió que se vieran y éste argumentó que no podía porque estaría muy ocupado.

Así desenmascararon al 'cucaracho'

Al momento de llegar al restaurante, la 'espía' grabó toda la conversación que tuvieron y lo que él dijo causó mayor indignación pues reveló que antes era 'bandido' y solía tener hasta 2 parejas al mismo tiempo.

Conforme la cita avanzaba el susodicho parecía cada vez más interesado, pero no contaba con que su novia llegaría a preguntarle qué pasaba y fue cuando sintió el verdadero terror, porque quedó completamente mudo.

Las cómplices acordaron fingir que no se conocían y esto hizo que el drama aumentara, tras confrontarlo sin obtener respuestas claras de su entonces novio, decidió retirarse y dejarlo expuesto frente a todos como un infiel.

Infiel buscó quedarse con una de las mujeres

Pero el descaro del hombre llegó más allá porque contactó a ambas mujeres para darles versiones distintas, lo que no sabía es que estaban juntas y fue así como descubrieron que a su ex novia le dijo que su cita era con una vieja amiga, mientras que a la otra mujer le aseguraba que tenía 3 meses de no estar con su entonces pareja.

Le pidió a la amiga de su ya ex novia que se vieran, por lo que la 'engañada' se escondió para escuchar todas las veces que el 'cucaracho' la negó, además de afirmar que no era nadie importante con el fin de al menos quedarse con una de ellas.

Todo terminó cuando la mujer enfurecida salió a correrlo y éste quedó 'como el perro de las 2 tortas', aunque más tarde el padre del infiel despotricó en contra de la amiga 'espía' y la tachó de 'rompe hogares' por desenmascarar a su hijo.

Usuarias de TikTok consideraron que no había nada mejor que tener amigas para sacarte de escabrosas relaciones con personas que no saben respetar su compromiso en un noviazgo.