Joven se duerme en vía pública en la Ceja y le colocan un cartel para venderlo como “sullu”

El Alto

La foto fue tomada por inmediaciones de la Ceja en la ciudad de El Alto, la misma fue circulando a través de las redes sociales y llamó la atención, se observa a un joven en presunto estado de ebriedad y durmiendo a plena luz del día en vía pública. No falto alguien que se acercará y coloque el letrero; Se vende “Sullu”.

Este tipo de acciones se da luego de conocer la denuncia de un joven quien dijo haber sido enterrado como “sullu”, el joven de 30 años, identificado como Víctor Hugo y habitante de El Alto, relató que había bailado la danza de Tobas en Villa Victoria y que, compartiendo bebidas alcohólicas, apareció un presunto camarada de cuartel que le invitó cerveza.

“Cuando me he levantado, he aparecido en Achacachi”, afirmó el joven, quien indicó que lo habían enterrado en un predio de dicha localidad.