Kanye West le pide perdón a Kim Kardashian por revelar que pensaron en abortar

Kanye West, candidato presidencial, hizo muchas declaraciones fuertes y polémicas entre las que reveló, al ser cuestionado sobre el tema del aborto, no solo que su padre quiso abortarlo a él, sino que él mismo junto a Kim Kardashian contemplaron por muchos meses la alternativa de abortar a su primogénita, North West.

A esta fuerte declaración, le siguieron muchas otras acompañadas de tuits que eventualmente borraba, dirigiendo duros comentarios no solo a su esposa sino a toda la familia, especialmente para Kylie Jenner y su suegra, Kris Jenner, acusándolas a todas de quererlo confinar a un manicomio. Ante todo esto, Kim salió simplemente a declarar que su esposo sufre de un trastorno bipolar, pidiendo comprensión y empatía para su familia.

Ahora, a tan solo unos días de todos estos hechos y tras los fuertes rumores de divorcio entre la pareja, el famoso ha dedicado un solo tuit a través de su cuenta personal para pedir disculpas a su mujer y admitir que la lastimó.

"Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la protegí como ella me ha protegido antes. Para Kim: quiero decir que sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por siempre estar ahí para mí”, escribió West en su cuenta de Twitter.

De inmediato el mensaje se hizo tendencia en redes sociales, superando los cientos de miles de comentarios. Por su parte, hasta ahora la famosa empresaria y socialité no ha emitido ninguna respuesta para su marido. ¿Será el final del matrimonio West Kardashian?