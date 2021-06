La UNESCO recuerda el nacimiento del Che Guevara y provoca polémica en redes sociales

Cargando...

Argentina

La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha provocado una gran polémica en las redes sociales al conmemorar el nacimiento de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido mundialmente como 'El Che' Guevara, de cuyo nacimiento se cumplían 93 años este 14 de junio.

El organismo internacional escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter en español: "Tal día como hoy nacía en Rosario (Argentina) Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che. Recordemos su figura viendo su histórico discurso en la Asamblea General de la ONU en 1964". Junto al mensaje publicó un vídeo con un fragmento del mencionado discurso.

Dichas palabras fueron emotivas para los revolucionarios y muy aplaudidas por muchas otras personas que no necesariamente eran comunistas leninistas. Sin embargo, la UNESCO no recordó la otra 'frase célebre' de Guevara en otra alocución durante esa misma Asamblea General de 1964, cuando el 'Che' admitió que habían cometido asesinatos.

El tweet ha tenido miles de retuits y también miles de respuestas por parte de usuarios, principalmente de derechas, que han recordado a la UNESCO esas otras palabras de aquella intervención: "Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos, fusilaremos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte"

La red no tardó en llenarse de críticas a la Unesco por ensalzar al 'Che'. "Un asesino como el Che que mandaba fusilar en la Cabaña a sus adversarios políticos ensalzado por la Unesco", lamentaba la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio.

"La UNESCO celebra al asesino del Che Guevara y lo ensalza con un discurso en el que anunció que claro que fusilaban y que seguirían fusilando lo que creyeran necesario. La UNESCO es UNASCO, una maldita y despreciable cloaca totalitaria", clamaba el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch.

"La ONU está podrida. Que la UNESCO , su Organismo para la Ciencia y la Cultura, le rinda un homenaje al Che Guevara, asesino a sangre fría y genocida confeso, no me permite pensar otra cosa", "Atención UNESCO……… estén pendientes que el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, nació Adolf Hitler para que lo recuerden..." o "El ideólogo de los campos de concentración para homosexuales en Cuba, ideólogo de los fusilamientos a opositores. ¡Exaltar a un asesino como este un organismo como UNESCO es una VERGUENZA!", fueron otros de los mensajes que se sucedieron al tuit de la UNESCO.