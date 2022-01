La verdad detrás la canción "Rhythm of the night"

Cargando...

Italia

La cantante italiana Jenny B es la verdadera cantante del éxito noventero "Rhythm of the night", del grupo de euro-dance Corona y no Olga Souza, quien fue conocida como la cara de la canción desde su lanzamiento en 1993 en Italia.

La decisión de usar la voz de Jenny B y la imagen de Olga la tomó el dj y productor italiano Francesco Bontempi, conocido como "Checo", que fue el creador de Corona y de la canción, que está inspirada el tema "Playing With Knives", de Bizarre Inc.

Jenny B, cuyo nombre es Giovanna Bersola, una cantante italiana reconocida como una de las voces más populares de Eurodance en la década de 1990, fue invitada a participar del proyecto Corona, pero solo usaron su voz y Olga se encargaba de hacer fonomímica en sus presentaciones, llegando a ser conocida como "La reina del Euro Dance". Entonces, la italiana renunció al proyecto y Bontempi decidió entonces utilizar la voz de Sandy Chambers.