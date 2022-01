'Lady Chango': Se niega a usar barbijo en avión y se pone máscara de mono [VIDEO]

Cargando...

Desde que inició la pandemia de COVID-19 en redes sociales circulan videos y casos de personas que se niegan usar el cubrebocas pese a que es una de las medidas sanitarias indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar más contagios. Sin embargo, algunos se niegan a utilizarlo e, incluso, se burlan de la situación, tal como sucedió con una mujer que además de negarse a utilizar el barbijo decidió mofarse de lo sucedido poniéndose una máscara de mono. Su accionar la volvió protagonista de un video viral en las redes sociales.

El material audiovisual que motivó esta nota fue compartido por el usuario @carlosdelvallemx de TikTok hace apenas unos días. El hecho tuvo lugar durante un vuelo, cuando una mujer que abordó el avión decidió no seguir las indicaciones del personal y evitó a toda costa ponerse el cubrebocas, lo que desencadenó la molestia del resto de los presentes. En dicha grabación se observa cómo un trabajador de una aerolínea le pide amablemente a la joven que use un barbijo, así como los demás pasajeros.

Aunque las azafatas y el resto de trabajadores de la aerolínea le exigieron cumplir con las medidas, la mujer se negó a ponerse la mascarilla entre gritos e insultos. Como si nada se sentó en su asiento correspondiente y se sujetó su cinturón; sin embargo, el vuelo se pospuso debido a la irresponsabilidad de la joven.

Ella, en ese momento, argumentó que no le podían obligar a hacer algo que no quería. Es así como el hombre, de acuerdo al video, le recalcó que tenía dos opciones: ponerse una mascarilla o ser bajada del avión por la policía. La mujer no tomó con seriedad las advertencias y bromeó con la situación al colocarse una máscara de mono en lugar del cubrebocas, lo que le dio su apodo como "Lady Chango".

Algunos pasajeros ya estaban muy molestos con la mujer, pero eso a ella no le importaba. Lejos de querer dar su brazo a torcer, comenzó a imitar el sonido de un borrego (oveja), pues a su entender todos siguen las indicaciones sin cuestionar.

Al final del video, la mujer es retirada del avión por los trabajadores de la aerolínea y los demás pasajeros aplauden la situación. Los hechos aparentemente ocurrieron en Estados Unidos, pero algunos usuarios pusieron en duda la veracidad del clip e incluso afirmaron que el video podría tratarse de una grabación realizada en un set con actores.