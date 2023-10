"¡Le dio una cachetada!": Tenían horas de casados y la agredió en su fiesta

Cargando...

Mundo

Una boda es el momento más feliz en la vida de cualquier mujer, pero nadie creería que se volvería en una anécdota dolorosa, así le pasó a esta mujer recién casada que fue golpeada por su novio durante fiesta que celebraban después de que se unieron en sagrado matrimonio.

El polémico momento fue captado en video y difundido a través de redes sociales, llegando ser compartido en TikTok por el usuario @mercy_240. En el clip se observa a una pareja festejando su compromiso en el que aparecen los recién casados bastante contentos.

De pronto, la novia comienza a reír mientras mira a su esposo, quien inmediatamente al voltearla a ver le da una fuerte cachetada que la sacude violentamente; se alcanza a observar que alguien tira el brazo del novio como si quisiera frenar otra agresión, mientras que la esposa tiene una expresión de absoluta consternación.

El hombre mantiene su expresión de enojo hacia a su pareja mientras se afloja la corbata, ahí llegan otras mujeres que deciden llevar a la novia lejos de ahí, quien claramente no ha procesado lo que acaba de ocurrir y con la mano sobre su mejilla se retira con sus invitados.

“Espero no lo haya perdonado”, “no quiero imaginar en la intimidad del hogar”, “obviamente me divorcio inmediatamente fin del matrimonio”, “Yo sé la devuelvo doble y lo mando para donde tienen que estar”, “Automáticamente me quedó viuda”, “al menos lo hizo comenzando y muchas tardamos años en la relación”; comentaron los usuarios de TikTok.

