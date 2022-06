Llora de impotencia tras descubrir que una rata acabó con los ahorros de su vida

Cargando...

Muchos usuarios de la famosa plataforma asiática sintieron empatía por una mujer peruana que perdió todos sus ahorros luego que una rata los 'devorara'. Sin duda, un hecho desafortunado que no tiene remedio por lo que deberá volver a empezar. El clip es tendencia en las redes sociales.

Sucede que la mujer contó en el clip que había guardado 3 mil soles en su hogar, no obstante, el dinero se echó a perder luego de que un roedor ingresara a su casa y destruyera todo lo que había ahorrado. Cuando la peruana se dio cuenta de lo sucedido no pudo soportar la impotencia y rompió en llanto.

Tal como narró la mujer, recaudar ese dinero era el resultado de mucho sacrificio y, cuando se puso a revisar el lugar que había designado para guardar los billetes, se encontró con una escena deprimente: todo estaba destruido y evidentemente ya no los podía usar en nada. Sin duda, una pena por la mujer pues le ha costado mucho ahorrar toda esa cantidad de dinero.

El material audiovisual fue subido a TikTok bajo la descripción de "maldita rata" y hasta el momento suma más de 90.000 reproducciones y cientos de comentarios unos apoyándola y otras criticando a la mujer porque no lo guardo en un lugar seguro. Los billetes presentaban mordidas del roedor.

"No me imagino lo que debes sentir", "ay amiga pucha, que pena", "esos animales son de lo peor", "pucha que pena", "que descuidada, mejor es el banco", "ay, pero dónde los has guardado" "muy mal, es tu culpa por no saberlos cuidar", fueron algunos de los ocurrentes mensajes que dejaron los usuarios al reproducir la secuencia en la plataforma de videos cortos.