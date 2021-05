Madre divorciada reemplaza a sus hijos con muñecas

EEUU

Liz Watson, de 42 años. Una madre de Virginia, Estados Unidos, Liz creyó que el mundo se le venía abajo cuando luego de su divorcio, sus hijos decidían que preferían pasar sus días con su padre en lugar de ella. Sin nada que decir para detenerlos, Liz tuvo que ver como esos chicos que ella misma había traído al mundo ahora optaban por irse al lado de su padre.

Devastada, Liz optó por una solución que de buenas a primeras no suena ideal: reemplazarlos.

La manera en la que lo hizo fue comenzar a coleccionar muñecas hiperrealistas. Mostrándolos en su Instagram, Liz ha creado todo un entorno, incluyendo habitaciones, camas, cunas y de todo para sus ‘bebés’. Cada uno de ellos puede costar más de mil dólares, por lo que su nuevo proyecto le ha significado elevados gastos.

“Las muñecas me reconfortan porque las relaciono con los sentimientos que tuve al ser madre de mis dos hijos mayores cuando eran pequeños. Sé que estas muñecas no crecerán, que no me las quitarán, que un divorcio no afectará a mi capacidad para cuidarlas. Sé que nunca me dejarán”. Dijo Liz Watson.