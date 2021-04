Madre envenenó a sus gemelos y pasó 4 días con los cadáveres

EE.UU.

Una madre mató a sus bebés gemelos y la Fiscalía crece que pudo haber permanecido con sus cadáveres durante cuatro días. Danezja Kilpatrick ha sido acusada de matar a Dallis y Dakota Bentley dentro de su apartamento en Queens, Nueva York.

Los fiscales hicieron públicos los horrendos detalles de cómo las joven de 23 años mató a los gemelos. Dicen que Kilpatrick puso desinfectante en sus mamaderas de leche y luego trató de dárselas, informó New York Post.

Después dejó correr agua caliente sobre los niños mientras los colocó en una bañera. Uno de los bebés dejó de moverse bajo el agua, dijeron las autoridades, lo que llevó a la madre a envolver su pequeño cuerpo en una manta rosa, luego colocarla dentro de una bolsa de plástico negra y meterla debajo del fregadero de la cocina.

La otra bebé sobrevivió a las quemaduras, pero fue encontrada acostada boca abajo en un moisés con un cuchillo en la cabeza, según el expediente judicial.

“Los bebés no me dejaban dormir”, dijo la madre a la policía después de ser arrestada, según los fiscales. Simplemente me di por vencida y dejé de preocuparme. No me importaban los bebés, por eso los envenené ".