Marca reconocida de zapatillas lanza spot doble pantalla contra el Covid-19

Nike acaba de lanzar para todo el mundo el tercer vídeo de su campaña "You Can't Stop Us" haciéndolo coincidir con el esperado regreso de la NBA y con un mensaje que trata de provocar la toma de conciencia en esta época que afecta a todo el planeta.

El anuncio, locutado por la futbolista Megan Rapinoe, cuenta con la presencia de todas las estrellas de la marca en un minuto y medio trepidante en el que combina a la perfección imágenes de distintos deportes gracias a una trabajada edición con pantalla partida.

La compañía de Oregón, golpeada por la crisis provocada por el coronavirus a nivel mundial, lanza un mensaje de optimismo y de lucha con el deporte como bandera.

"Tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor. No importa cuanto empeoren las cosas, siempre remontaremos con más fuerza. Porque nada puede detener lo que conseguimos juntos. No puedes parar al deporte. No puedes pararnos".