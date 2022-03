"Me voy": Profesor ‘explota’ y abandona clase virtual sólo porque alumna lo saludó

Mundo

Después de que la pandemia por Covid-19, llegara a nuestras vidas y que la sana distancia reinara, las clases virtuales parecían que llegaban para quedarse. Aunque algunas escuelas manejan el modo híbrido presencial y a distancia lo que pasa en las clases en línea puede ser ‘peligroso’ para quienes habitualmente no actúan como se debe. Tal como le sucedió a un profesor que fue evidenciado por abandonar la clase en línea por el simple hecho de que una alumna lo saludara.

A través de redes sociales se viralizó el momento exacto donde se capta al profesor abandonar su clase muy indignado sólo por un saludo inofensivo. Según los argumentos del educador, todo marchaba en orden en la clase de Derecho, hasta que la estudiante lo molesto y le impidió llevar a cabo su clase únicamente por saludar en su ingreso. La cortesía al parecer no le pareció y respondió de forma contundente:

Ante esto, el profesor identificado como Edgar Quezada, se molestó fuertemente y decidió abandonar su clase que apenas daría inicio.

"Fíjese que si me empieza a molestar me salgo y no doy la clase. Licenciada, hágame el favor de tomar nota que me presenté a querer trabajar el curso de Derecho y que algunos alumnos no me lo permitieron. Así que con el permiso de los compañeros que sí quieren llevar el curso, me voy a retirar, jóvenes. No acepto ya nada que no sea propiamente de Derecho", le indicó el maestro a la licenciada que llevaba la clase junto a él.