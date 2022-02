Moet, la gatita ciega que está causando furor en redes

Cargando...

Nottingham, Inglaterra

El domingo 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato y en las redes sociales se viralizó la conmovedora historia viral de Moet, una “gata ciega” que ahora es una auténtica estrella en las plataformas digitales. Afortunadamente, la vida de la felina dio un giro al ser rescatada y adoptada por su nueva familia.

Moet es una gata persa de ocho años que fue adoptada en el 2015 por Emily Shotter en Nottingham, Inglaterra. Es Emily quien decidió cambiar la vida de Moet y por medio de tiernos videos en Instagram o TikTok ha demostrado cómo es la vida de un minino ciego.

La minina vivió un tiempo en la calle hasta que fue rescatada por una organización benéfica. Los encargados de este lugar se encargaron de atender a la gatita, que vivió sin un lugar seguro donde dormir o sin probar alimento, todas estas condiciones provocaron un deterioro en su visión, por lo que la mejor opción fue extirpar sus ojos y salvarle la vida.

Después de la intervención, Emily no se despegó de su ‘nueva amiga’ y le brindó un nuevo hogar. Pero eso no fue todo, pues ella hizo pública la emotiva de historia de Moet y le creó una cuenta llamada “Moet the Blind Cat” (@moetblindcat) para compartir su día a día.

Cargando...

Emily también abrió una tienda digital, cuyas donaciones están totalmente dirigidas al rescate y cuidados de otros animales, según informó la cuidadora de Moet. Hasta el momento, la gatita cuenta con más de 60 mil seguidores en Internet.