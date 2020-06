Monje budista celoso mata a machetazos a su exnovia embarazada

Un celoso y furioso monje budista fue arrestado por presuntamente haber matado a su exnovia embarazada de ocho meses con un machete hasta la muerte cuando la encontró con otro hombre.

El monje Um Deeruenram, de 57 años, conducía su camioneta por Tailandia cuando pasó por la casa de su exnovia Lampai Bualoi, de 33 años. El monje fue abrumado por una "ira incontrolable" cuando la vio sentada en un camión con su nuevo novio. Luego presuntamente embistió su camioneta contra el vehículo de la pareja afuera de la casa en Buriram.

Después de salir del camión, se cree que el nuevo novio de Lampai huyó de la escena cuando el monje trató de luchar contra él.

Se afirma que el monje agarró un machete de su camioneta e hirió hasta la muerte a su exnovia embarazada. Luego de cometer el ataque, el hombre se acercó a la casa de Lampai, donde confesó el horrible crimen y dijo que sintió una "ira incontrolable" al verla con otro hombre.

Los oficiales en la escena arrestaron al monje, quien estaba vestido con su túnica tradicional, y lo detuvieron.

Los investigadores descubrieron los restos de la mujer con varios cortes en la cabeza y el cuerpo.

El hermano del monje supuestamente dijo a los oficiales que su hermano había hablado repetidamente de un deseo de matar a Lampai después de que se separaron. Él dijo: 'Estuvieron en una relación durante un par de años antes de separarse y luego la mujer comenzó a ver a su nuevo novio.

La mayoría de los monjes budistas eligen vivir en el celibato para alcanzar la iluminación, con el sexo visto como un grave lapso de valores.

La comandante de policía Suriya Leenurat dijo: 'Hemos detenido al monje Um Deeruenram con un cargo de asesinato, pero continuaremos las investigaciones ya que podría haber otros.

"Confesó haber matado a su ex novia, ya que no podía controlar sus emociones cuando la vio en una relación con una nueva persona. Las heridas en el cuerpo de la mujer fueron tan graves que no pudo ser salvada".