Muere a los 49 años Jason David Frank, el Power Ranger verde

Cargando...

Texas, EEUU.

Falleció a los 49 años, Jason David Frank, conocido por su papel como Tommy Oliver, el ‘Ranger Verde’ de la serie “Power Rangers”, confirmaron múltiples fuentes.

El actor estadounidense participó en la serie para niños en la temporada original de los años 90, además de tener continuas apariciones a lo largo de las décadas.

Originalmente reportada por el portal Geek Ireland, la noticia fue más adelante confirmada en redes sociales por Brian Butler-Au, representante artístico del actor.

También se pronunció Mike Bronzouilis, quien fue su entrenador. “Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aún estoy en shock. Me siento terriblemente, me llamó y me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil”.

Por el lado de los actores de la serie original, en un primer momento se pronunció Walter Emanuel Jones, que dio vida al Ranger Negro, Zack Taylor: “No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia”, indicó en referencia a la muerte de la actriz vietnamita Thuy Trang, que dio vida a Trini y que falleció en 2001 por un accidente de tránsito.

Cargando...