Muere Chadwick Boseman, protagonista de "Black Panther"

A sus 43 años murió este viernes el actor Chadwick Boseman, quien interpretó a los íconos negros Jackie Robinson y James Brown antes de encontrar la fama en "Black Panther" en el universo cinematográfico de Marvel.

De acuerdo a su representante, el reconocido actor falleció producto de un cáncer de colon, diagnosticado hace 4 años.

Boseman perdió la vida en su casa en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, dijo Nicki Fioravante a The Associated Press, según consignó The Hollywood Reporter.

Chadwick Boseman siguió grabando películas mientras era sometido a varias cirugías y se trataba con quimioterapia para controlar la enfermedad.

“Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y te trajo muchas de las películas que tanto has llegado a amar”, indicó la familia en un comunicado.

“Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson y varias más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia. Fue el honor de su carrera dar vida al rey T’Challa en Black Panther”, agregó.

Boseman nació en Anderson, Carolina del Sur (Estados Unidos). Era hijo de un tapicero y una enfermera. A muy temprana edad descubrió su pasión por el cine.

Ese sueño lo llevó a mudarse a Washington, DC, donde estudió en la Universidad de Howard y terminó graduándose de director cinematográfico.

Entre 2002 y 2007 integró un programa de becario que investigaba la Cultura Negra en Harlem, Nueva York.

En 2008 se mudó a Los Ángeles para crecer en su carrera de actor. Participó de innumerables producciones siendo algunas de las más destacadas: Avengers (Infinity y War Endgame) y Black Panther.