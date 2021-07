Mujer cancela su boda tras descubrir que su novio consumía pornografía

EEUU

Claire Dalton, una joven estadounidense que decidió cancelar su boda, debido a que descubrió que su novio consumía pornografía a espaldas de ella. Por eso, a través de una extensa declaración, la chica ha explicados los motivos.

Resulta que solo una semana antes de su boda con quien declaraba como el amor de su vida se enteró de algo que realmente cambió su destino y llevó a una serie de decisiones en su vida.

Tras un año, Claire tuvo el valor de contar el momento en que su vida se derrumbó para ella:

“Estaba sentada en el sofá con mi prometido y todo parecía maravilloso. Me casaría en una semana y amaba mucho a este hombre. Habíamos pasado cuatro años construyendo una amistad y casi un año cultivando una relación de amor que era paciente y amable. Una relación que pensé que estaba por encima de cualquier otra relación que encontraría (…) Y por alguna razón, me levanté y tomé su teléfono en lugar del mío para ver cuándo cerraría la tienda. Fue entonces cuando lo encontré. Tres palabras en su barra de búsqueda que cambiaron toda mi vista. Tres palabras que concluyeron que había estado buscando pornografía posiblemente hace solo unas horas. Mi comportamiento debe haber cambiado en el breve segundo cuando leí esas palabras porque él me preguntó qué estaba mal. Le pregunté por qué esas palabras estaban escritas en su barra de búsqueda, y lo miré con ojos suplicantes, esperando que hubiera alguna explicación lógica. Salí por esa ventana en su teléfono, solo para encontrar varias ventanas abiertas con ideas enfermas y retorcidas de cómo supuestamente se ven las mujeres. Me enfermé del estómago”. ijo Claire Dalton para un blog.