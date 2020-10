Netflix elimina su prueba gratuita

Cargando...

Netflix revolucionó la manera en que se consumen series y películas. Ha apostado por sus propias producciones y, durante la contingencia sanitaria mundial tuvo tal demanda que, incluso, tuvo que bajar la resolución de sus contenidos. Todo ello muestra que la empresa está más que consolidada entre los usuarios y, quizá por ello, es que han decidido eliminar su prueba gratuita.

De manera silenciosa, la empresa ha dejado atrás la posibilidad de que los usuarios tengan acceso libre a su contenido durante un periodo de 30 días. Lo que significa que quienes quieran acceder a su oferta deben elegir alguno de sus planes de pago.

La decisión llega en un momento en que la empresa tiene más valor que nunca, en términos de contenido original, además de que la competencia está aumentando, por lo que se especula que es una estrategia comercial para obtener mayores ganancias y usuarios nuevos.

Este cambio fue detectado originalmente por Phillip Swann, del portal TV Answer Man, y está respaldado por una página del centro de ayuda de Netflix que dice que las pruebas gratuitas "no están disponibles". No está claro cuándo exactamente Netflix hizo el cambio, pero el hecho es que si aún no eres suscriptor ya no hay opción de probarlo.

Al ingresar como un nuevo usuario, en ningún momento se encontró información sobre el periodo de prueba gratuita. Esto hasta llegar al tercer y último paso, justo en el que se pide ingresar la información de pago (con tarjeta de crédito). De hecho, al realizar una búsqueda directa aparece el siguiente mensaje:

Aquellos que utilizaban distintas cuentas de correo electrónico y opciones de pago para acceder a pruebas gratuitas y cancelar antes de que el periodo terminara ya no podrán aplicar dicho truco. Otra de las razones por las que se especula que la prueba gratuita ha desaparecido es que desde hace unos meses la plataforma está ofreciendo acceso a cierto contenido de manera libre, sin necesidad de tener una cuenta de Netflix.