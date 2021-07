Niño de 3 años muere tras una visita de rutina al dentista

EEUU

El pequeño Abiel Valenzuela Zapata, de tan solo 3 años murió durante una visita al dentista en Kansas, Estados Unidos, para ser atendido por unas caries, donde recibió anestesia en lo que sería un "procedimiento simple", dijo su madre, Nancy Valenzuela, a los medios de locales, mientras ella sigue en luto y conmocionada ante el lamentable caso.

La madre llevó a su hijo, Abiel Valenzuela Zapata, la semana pasada a la clínica de odontología pediátrica Tiny Teeth, luego de que otros dos especialistas en salud bucal le dijeran que el pequeño tenía caries.

"No esperaba salir de allí sin un niño. No creo que ningún padre, ningún padre, espere salir así de un lugar en el que se sienta seguro... pero lo hicimos", lamentó la madre.

Los agentes de policía de Wichita fueron enviados a la clínica tras una llamada de asistencia médica de emergencia. En la llamada al 911 se informó que el niño no respondía tras recibir el tratamiento dental.

Los equipos de emergencia llevaron al pequeño al hospital, lugar donde murió más tarde. La policía considera que el menor de edad tuvo una reacción inesperada a la medicina proporcionada durante su atención en la clínica dental.

"Su corazón simplemente dejó de latir. De la nada, así que algo debe haber salido mal", dijo la madre, quien agregó que no le habían notificado en la clínica odontológica la situación por la que había pasado su hijo.

Abiel estaba cerca de cumplir sus cuatro años. "Lloró porque sintió la aguja y esas cosas, así que le dije: 'Papi, todo va a estar bien'", lamentó la mujer, quien agregó que el niño "señaló hacia arriba y dijo que estaba con Dios".

"Ya no volveremos a ver su risa su sonrisa. Esos ojos pizpiretos que él nos daba (...) Le gustaba brincar mucho, gritar mucho, correr mucho pero ahora no tengo eso y sé que ya no lo voy a tener ya nunca”, recordó la mujer.