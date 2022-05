Niño salta de alegría y valora el regalo de su padre, una bicicleta de segunda mano

Cargando...

India

Día a día, la vida nos enseña a valorar lo mucho o poco que tenemos. A veces se caemos en el egoísmo de rechazar regalos que no sean de marca o que las mismas hayan sido usadas.

Lo cierto es que, lo que para nosotros puede ser algo normal o usual, para otros representa un privilegio. Ese fue el caso de un niño que recibió un regalo de parte de su padre.

Consciente de la escasez económica, el infante desbordó de alegría cuando observó que su padre le estaba regalando una bicicleta que había sido adquirida de segunda mano.

Pese que el padre no le confesó ello, era fácil darse cuenta que dicho elemento no era nuevo pues se notaba algunos rasgos de uso. Eso no le importó al pequeño quien dio brincos de felicidad.

“Es solo una bicicleta de segunda mano. Mira la alegría en sus rostros. Su expresión parece ser como si le compraron un nuevo Mercedes Benz", expresó un usuario quien publicó el video a través de las redes sociales y no demoró mucho en hacerse viral.

Vida muy austera

La cinta también permitió observar la austera casa en la que viven. Palos de manera cubren la parte frontal, mientras que algunos bloques de manera y una puerta del mismo material recubren el entorno.

¿Dónde sucedió ello? El usuario Awanish Sharan, quien dio a conocer esta historia, reveló que es empleado del Sisema Administrativo del estado indio de Chhattisgarh.