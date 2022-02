“¿No te gustan las mujeres?”: Taxista denuncia acoso por parte de una pasajera

Cargando...

Asunción, Paraguay

El acoso sexual es una muestra de violencia que debería erradicarse. Aunque las mujeres son las más afectadas también hay casos en los que los hombres son víctimas. Tal es el caso de un taxista de Paraguay que evidencio su caso en la famosa red social china. En el clip que se volvió viral mostró cómo presuntamente unas pasajeras en estado de ebriedad que trasladaba en el taxi lo acosó, abriendo así un debate sobre el tema.

Fue a través de TikTok en donde el conductor, identificado como Rodrigo Peralta, registró el momento en que las mujeres le tocan el rostro y lo insultan, además en las imágenes captadas por un celular, se puede ver que la mujer sentada en el asiento del copiloto comienza a tocar al muchacho en el rostro mientras hablaba incoherencias.

“Ya saben, si no te dejas acosar por una mujer sos un amargado”, escribió en la descripción del video.

La mujer que lo acosa lo cuestiona en diferentes ocasiones e incluso le pregunta sobre su orientación sexual y hasta usa insultos homofóbicos: “No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón” y “Por qué sos así, si no te vamos a violar ¿O no te gustan las mujeres?”.

Ante esta última pregunta, Rodrigo respondió que sí le gustan, pero de cierto tipo. Sin darse por vencida, la fémina le volvió a preguntar: “¿Y te gusta alguien de acá?”, a lo que el chofer le responde que “no”.

Cargando...

Sobre el final, minutos antes de salir del vehículo, se puede oír a un decir: “No le gusta, vamos a callarnos nomás. Es un amargado, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”.

“No sé qué necesidad tenía esta tipa de acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del material audiovisual se ve un lindo resentimiento”, expresó el taxista en la plataforma asiática, donde su publicación se volvió tendencia con más de 400 mil reproducciones y múltiples reacciones. “Qué incómodo”, “qué bueno que la exhibiste”, “qué paciencia”, “el acoso no tiene género”, se lee entre los comentarios.