“Ojalá fuera una broma”: Una pareja viajó 1.000 kilómetros para ver a Coldplay pero olvidaron entradas

México

Una pareja hizo un viaje desde la ciudad de México hasta Monterrey, hicieron un trayecto de aproximadamente 1.000 kilómetros, para asistir al concierto de la banda Coldplay.

Lo terrible de la situación es que al llegar se percataron de que no habían llevado las entradas, sus rostros no podían reflejar la desilusión de estar tan cerca de banda favorita y no poder entrar.

En el aeropuerto, decidieron que una de ellas viajara tal como lo habían planificado y otra volvía a su casa para recoger los boletos. Todo a menos de 24 horas para el show.

Miriam expresó: "quisiera que fuera broma, pero no". Mientras, su novia volvió a su vivienda para buscar los tickets, pero tuvo complicaciones: encontró las entradas, no obstante, tuvo problemas para acceder a su vuelo de vuelta, por lo que posiblemente no podría llegar al concierto a tiempo.

“Tal vez fue nuestro error, nuestra culpa, nuestro descuido, no haber guardado los boletos, pero en verdad nos mandaron los boletos al aeropuerto, los recogió bien, sin problema, pero no pudo abordar”, añadió.

Pese a que veía un escenario nada favorable, finalmente logró conseguir el pasaje en el vuelo más próximo y logró disfrutar del espectáculo de Coldplay junto a su novia. La historia se volvió viral en TikTok.