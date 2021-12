Padecía dificultades para respirar y le descubrieron que tenía un diente en la nariz

Cargando...

Luego de sufrir durante varios años problemas respiratorios y no encontrar una respuesta certera de lo que le estaba ocurriendo, un hombre estadounidense visitó a un otorrinolaringólogo y recibió la inesperada noticia de que tenía un diente en su nariz.

Según un estudio publicado el jueves pasado en la revista The New England Journal of Medicine, el paciente de 38 años no tenía antecedentes de traumatismos faciales o anomalías craneales, y luego de un examen físico se le detectó una desviación y una perforación en el tabique nasal, así como una obstrucción ósea. Estos problemas parecían ser los culpables de su impedimento para respirar correctamente con su fosa nasal derecha.

Para tener una inspección más detallada, los especialistas decidieron introducir una cámara a través de su nariz y se encontraron con una “masa blanca, dura, no dolorosa”, visible sobre la superficie de la base de la fosa nasal. Luego de realizarle una tomografía computarizada, se confirmó que se trataba de un diente que había crecido fuera de lugar.

Este tipo de casos de desarrollo de estructuras anatómicas fuera de su sitio, son conocidas como “diente ectópico” y es una alteración extremadamente rara que ocurre en menos del 1% de la población. Dependiendo de su posición, pueden ser encauzados con aparatos de ortodoncia sin necesidad de una cirugía pero en este caso la cirugía era la única forma de removerlo.

Este hallazgo en la cavidad nasal resultó ser un caso especial y los médicos optaron por una extracción quirúrgica “mediante un abordaje intranasal”. El diente extraído de la nariz medía 14 milímetros. Afortunadamente, no hubo complicaciones postoperatorias y luego de tres meses se confirmó que “los síntomas de obstrucción nasal del paciente habían desaparecido”.