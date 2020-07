Padres originales bautizaron a su bebé con el nombre de Lucifer

Cargando...

Inglaterra

Los padres insistían que no se trataba de la reencarnación del diablo ni mucho menos, sino de un inocente niño, su hijo al que ellos decidieron ser originales y ponerle Lucifer e indicaron que insistirían a pesar de las trabas que pudieran ponerles.

Daniel Sheldon, de 37 años, y Mandy, de 32, acudieron a la oficina a inscribir a su pequeño de casi 4 meses. El bebé nació el 6 de abril, pero la pandemia les había impedido acudir antes al registro porque estaba cerrado. Pero, al llegar allí, se encontraron con la oposición de la funcionaria que los atendió.

"Estábamos muy emocionados por ir a registrarlo pero la mujer nos miró con cara de asco. Nos dijo que nunca encontraría un trabajo y que los profesores no querrían enseñarle", dijo el papá del bebé.

Ella trató de persuadir a la pareja para que cambiara esa decisión, al considerar que, en futuro, el nombre privaría al pequeño de conseguir trabajo y tener una buena educación. La registradora también puso el ejemplo de Nueva Zelanda, donde es ilegal que un niño se llame Lucifer, indicó el medio y agregó que la mujer les sugirió a los padres que le dijeran de esa manera en casa.

“Traté de explicarle que no somos religiosos y que en griego Lucifer significa portador de luz y alba, pero no me quiso escuchar”, manifestó Daniel.

Daniel y su esposa piensan que el nombre es bonito y único, por lo que no esperaban tener tanto problema al registrar a su bebé. Y es que el nombre Lucifer hace referencia a Satanás o al diablo en el cristianismo, por eso la registradora trató de evitar que al pequeño lo llamaran de esa manera.

Al final y a regañadientes, la mujer tuvo que aceptar la decisión de Dan y Mandy, pues en Inglaterra hay muy pocas restricciones legales para los nombres; de hecho, lo único que no se aceptaría serían obscenidades y números, concluyó el rotativo.