¡Paquita la del Barrio busca novio!: A la cantante no le importaría mantenerlo

México

La cantante mexicana Paquita la del Barrio, famosa por sus canciones de despecho como el inolvidable tema “Rata de dos patas”, hace unos días aseguró a la prensa que no se ha cerrado a la posibilidad de tener un novio.

Lo curioso es que tampoco le cierra las puertas a tener que mantener a la persona que decida acompañarla por el resto de sus días, fueron sus palabras en una conferencia de prensa, la artista se refirió a varios aspectos de su vida personal.

“Te encargo uno (novio) porque ya me cansé de estar sola… tantos años sola”, le dijo a un periodista quien le preguntó por su situación sentimental. Paquita aseguró que no tiene un prospecto; “cuando quieres a alguien, no te fijas ni siquiera en los zapatos… pero estamos bien así”.