¡Para honrar su memoria! Profesor se disfraza del dibujo que le hizo su alumna fallecida

Cargando...

Coahuila, México

Con la intención de honrar la memoria de su pequeña alumna fallecida, un profesor de preescolar, dio vida a un dibujo que la niña le regaló hace algún tiempo, la noble acción rápida se viralizó en redes sociales.

La historia que fue compartida por Iván de Luna en su cuenta de Facebook, quien es el profesor que, quiso darle vida a un significativo dibujo que, la pequeña estudiante había realizado para él, esto antes de que perdiera la vida a causa de una enfermedad.

Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí", escribió el profesor junto a un emoji de angelito.

En el dibujo que le hizo su alumna de nombre Ale se ve a un beisbolista sonriendo y junto a la foto el mensaje: “Maestro Iván”, seguido de una carita feliz. Gracias a este detalle, el joven decidió vestirse en las fiestas de Halloween tal y como Alejandra lo dibujo, con ropa de beisbolista y la cabeza del dibujo.

Cargando...

La publicación causó gran consternación entre la ciudadanía, no sólo de la localidad si no a nivel nacional, por lo que la gran acción del profesor Neorrositense tocó los corazones de miles de personas y cientos de comentarios de personas que aplaudieron al maestro por honrar a su ex alumna de esta manera.

“te luciste”, “sin duda alguna eres un fregón”, “qué bonito gesto”, “eres admirable”, “Qué bonito”, “hermoso detalle”, son algunos de los comentarios.

Finalmente, el docente explicó que nunca imaginó que su acto conmemorativo, llegaría a ser tan vital, por lo que afirmó sentirse muy afortunado de haber conocido a "Ale", su pequeña alumna que lo inspiró a hacer su disfraz.