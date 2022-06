¿Pecado? Perro se vuelve viral por entrar a una iglesia y robarse el pan en plena misa

Cargando...

Boyacá, Colombia

Los animales son los protagonistas principales en redes sociales, algunos tienen creado su propio perfil, y otros son grabados o fotografiados por las personas y se vuelven famosos; sin embargo, no es algo que sorprenda, pues su ternura y sus divertidas ocurrencias son muy gustadas por los usuarios.

En uno de los casos más recientes, un travieso perro se volvió toda una estrella, y no precisamente por sus buenas acciones; en un video que fue publicado en redes sociales, se puede ver al canino ingresar a una iglesia mientras se desarrollaba una misa, y robarse de la manera más descarada el pan que tenían allí sobre una mesa, informa el portal Colombia.com.

Al parecer, los hechos se habrían dado en la iglesia Nuestra Señora del Belencito, del municipio de Nobsa, en el departamento de Boyacá, Colombia, y aunque en el lugar se encontraba un gran número de personas, ni el Padre que dirigía la Eucaristía ni los asistentes se percataron del delito que estaba cometiendo este peludito. Un usuario sí tuvo la oportunidad de ser testigo de esta enternecedora situación pero, en lugar de ir a detener al animal, decidió grabarlo por lo curioso y gracioso que resultaba este acto.

Tal como se puede observar en las imágenes, el perro, al parecer en condición de calle y con mucha hambre, entra a la iglesia de la manera más sigilosa, y probablemente sin saber que allí había un trozo de comida que más adelante llamaría su atención; no obstante, se dirige hacia la mesa donde está el pan que se iba a repartir a los feligreses que habían asistido a la misa, junto al altar.

Posteriormente, siente el olor de dicho alimento, y justo en el momento en el que el Padre se disponía a continuar con la Eucaristía, aunque un poco distraído de lo que allí estaba sucediendo, toma el pan con mucha tranquilidad y sin hacer mucho ruido, y se retira, todo esto para concluir un crimen canino perfecto.

Las reacciones por parte de los internautas, luego de que el video se difundiera con gran rapidez y se convirtiera en una tendencia, no se hicieron esperar, asegurando de forma jocosa que “no iría al cielo por lo que hizo. “La inocencia de los animales no tiene precio, los amo”, “Firu se va bien bendecido”, “a Firulais lo van a excomulgar”, “llega directo al cielo, no necesita visa”, “Firulais no irá al cielo”, o “ese es el único ladrón que perdona mi Dios”, fueron algunos de los comentarios.