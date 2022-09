"Peppa Pig" causa polémica por inclusión de pareja de madres lesbianas entre sus personajes

Cargando...

Mundo

Los creadores de la famosa serie británica de dibujos animados “Peppa Pig”, Mark Baker y Neville Astley, introdujeron por primera vez una pareja de madres lesbianas entre sus personajes, medida bien recibida por la comunidad LGBT+.

Es la primera vez en 18 años de historia que es presentada una pareja del mismo sexo y ello sucede dos años después de la petición firmada por 24.000 adherentes y efectuada por un sitio web estadounidense, que pedía una “familia de progenitores del mismo sexo en Peppa Pig”, el cual es uno de los programas de televisión más populares para los niños de edad preescolar de todo el mundo.

Peppa Pig y su familia.

En el episodio 41 de la séptima temporada, que se emitió el pasado martes, 6 de septiembre, en el Channel 5 británico, Penny, la osa polar, habla a sus compañeros de sus dos madres.

Los nuevos personajes de Peppa Pig son una familia de osos polares con dos madres.

“Soy Penny y vivo con mi mamá y mi otra mamá. Una mamá es doctora y una mamá cocina espaguetis. Y yo adoro los espaguetis”.

Peppa Pig y su familia.

Cargando...

Robbie de Santos, representante de Stonewall, una oenegé de defensa de los derechos LGBT+, calificó de “fantástica” esta primera aparición de una familia homosexual.

Pero no todos apreciaron la iniciativa de los autores y en Twitter se encendió el debate. “Lesbianas en Peppa Pig. ¿Los programas para niños no pueden ser solo para los niños?”, se lee en un tuit que acusa al show de “ ser agradable y desagradable al mismo tiempo ”. Mientras, otro espectador escribió: “ Mis hijos vieron la primera pareja homosexual en Peppa Pig y el mundo no se terminó ”.