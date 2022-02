Perro con curriculum incluido busca familia tras perder a su amo

Cargando...

Argentina

Se trata de “Negro”, un perro mestizo, que fue el mejor amigo de Diego Beider, un proteccionista de 50 años de edad que recientemente falleció de una manera muy repentina y hoy busca, a través de redes sociales, una nueva familia que le demuestre amor. Pero no es cualquier búsqueda, él tiene un curriculum vitae que le ablanda el corazón a cualquiera.

El can fue rescatado de la calle en 2019 por Beider, quien se dedicaba a esta labor, cuenta una amiga del hombre, Victoria Per, que, aunque él no tuviera comida, a los perros no les faltaba nada. Sin embargo, falleció en julio de 2021 dejando a la deriva a todos los perros que tenía.

Negro era uno de los perros que se quedó sin familia, así que un amigo decidió emprender una campaña de adopción, el perro consiguió quien lo adoptara, pero fue maltratado y echado a la calle una vez más. En vez de buscarse la vida en cualquier lugar, volvió a la funeraria donde Diego había sido velado meses atrás, no podemos entender cómo un animal tan dulce tuvo tanta mala suerte. Si bien tuvo adopciones, ninguna fue buena para él”, dijo Karina otra amiga de Diego.

Cargando...

Esto acabó pronto ya que fue reconocido por amigas de Diego, el dueño fallecido que lo llevaron al veterinario en donde descubrieron que el perro estaba muy triste y deprimido, así que por esa razón Karina, se lo llevó a su casa para cuidarlo, pero como no se podía quedar con él, le preparó una hoja de vida para encontrar una nueva familia y un hogar digno.

Entre la información que brinda este CV de “Negro” se encuentran sus logros en los que resaltan mejor perro 2021-2022 y la capacidad de adaptación ante adversidades.