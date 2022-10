Pitbull atacó a ladrón que intentó robar en una casa; familiares del herido exigen sacrificar al can

Tuxtla Gutiérrez, México

En los últimos días se hizo viral el caso de un ladrón que supuestamente intentó robar una casa ubicado en la colonia Copoya, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, pero fue descubierto por un perro de raza pitbull, que lo atacó y casi le arranca uno de sus brazos.

Debido a los fuertes gritos del sujeto, identificado como José Arbey de 32 años de edad, los vecinos decidieron solicitar el apoyo de servicios de emergencias, quienes lo trasladaron al Hospital Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez con el brazo izquierdo parcialmente desprendido y varias mordidas en diferentes zonas del cuerpo.

Según se conoció que los dueños del can estaban dentro de su domicilio, y no se habían dado cuenta que el perro tenía del brazo al hombre que había entrado a su casa sin su permiso, hasta que escucharon los gritos de auxilio y los fuertes ladridos del can, para salir a su rescate.