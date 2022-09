Policía relató un aterrador caso que atendió: Una posesión a una estudiante que jugó ouija

Cargando...

Un oficial municipal relató cuanto le tocó atender un reporte de una niña que se le metió un espíritu malvado por jugar ouija.

Según relató el oficial en un video publicado en Tik Tok, todo comenzó luego que atendieron un reporte del C5, sobre un grupo de jóvenes que estaban jugando a la ouija.

El oficial relató que la joven dueña de la casa tenía al menos tres días jugando con la ouija y fue hasta que se reunió con un grupo de amigos que "se le metió el diablo".

Mencionó que cuando llegaron a atender el reporte encontraron a paramédicos en la casa, pero ellos no pudieron hacer nada ya que la joven estaba supuestamente poseída. "Llegamos y ya estaba la Cruz Roja ahí, pero la Cruz Roja no podía hacer nada, porque eso no nos competía... Llegamos y la morrita estaba acostada en un sillón con los ojos blancos", mencionó el oficial.

Mencionó que tras eso se salió de la casa del terror que sintió, mientras que algunos paramédicos comenzaron a leer la Biblia con la intención de calmar la supuesta posesión.