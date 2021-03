Policías esposan a un niño de 5 años y aconsejan a su madre pegarle

Cargando...

EE.UU.

La actuación de dos agentes del Departamento de Policía del Condado de Montgomery, en EEUU, está siendo duramente criticada y cuestionada, tras arremeter su ira contra un niño de solo cinco años, este suceso ha sido difundido por el mismo departamento en un vídeo de 51 minutos grabado por la cámara corporal que uno de los policías portaba en ese momento.

Todo ocurrió el día 14 de enero de 2020, cuando el Centro de Comunicaciones de Emergencia (Centro 911) recibió una llamada de servicio de un empleado de la Escuela Primaria East Silver Spring solicitando la ayuda de los oficiales de su departamento. Uno de los niños se había escapado de la escuela y se negaba a regresar.

A pesar de la polémica que ha generado la actuación de los agentes, tras una investigación de la División de Asuntos Internos que es confidencial, ambos continúan en activo.

"Queremos que le pegues"

En las imágenes se ve cómo un oficial comienza a regañar al pequeño fuera de la escuela: “¿Crees que puedes tomar tus propias decisiones? ¿Crees que puedes hacer lo que quieres? ¿Eres un adulto? ¿Tienes 18 años? ¿Por qué estás fuera de la escuela?”, le dice al niño que indica que tiene cinco años.

“¡Mírame! ¿Por qué estás fuera de la escuela?”, continúa. “No me importa que no quieras ir al colegio. No tienes esa elección. ¿Lo entiendes?”, prosigue todavía en el coche.

A continuación, el agente agarra al niño del brazo y le lleva a la escuela. Por el camino, el niño comienza a llorar y a mostrar su negativa para volver a la escuela. Entonces, la policía le lleva hasta el coche y le dice "Ahora, entra al coche. No te lo estoy preguntando, entra", le ordena mientras este no para de llorar.

Ya en la escuela y con personal de la misma presente, le llevan a una sala donde se escucha decir al agente, entre otras cosas: "Espero que tu mamá me deje pegarte". Mientras esperan a la madre del niño, enseñan vídeos a los agentes donde se ve al pequeño portarse mal, les indican que pegó a alguien y rompió cosas. "Encerradle", dice la agente que indica que se comporta como "una pequeña bestia".

Poco después, la madre llega a la escuela. Una vez allí y con su hijo presente esta se queja de que no puede educar a su hijo "porque el Gobierno no lo permite". "Le puedo dar un azote, pero no puedo educarle como quiero... No voy a perder a mi hijo y no voy a ir a prisión. Solo quiero dar cuenta de que no se le está maltratando", expresa. Entonces, la agente la responde: "Queremos que le pegues".

Pero la cosa no queda en palabras, además de gritar al niño, los agentes llegan a esposarle una de las manos y a decirle que "serán sus mejores amigas" cuando sea mayor.

A pesar de lo que ocurre en las imágenes, la madre del niño, Shant Grant, presentó una demanda contra los agentes. "No saber cómo hablar y tratar a un niño pequeño, un niño de 5 años con el que te encuentras y que obviamente tiene un mal día, y tratarlo como si acabara de distribuir narcóticos con un arma de fuego, simplemente no hay excusa por eso", denunciaba su abogado en declaraciones a Vice.

Por su parte, tras salir a la luz estas imágenes la presidenta del consejo de educación del condado, Brenda Wolff y el superintendente Jack Smith dieron a conocer un comunicado sobre el incidente.