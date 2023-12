¿Por qué Arcángel y Anuel AA están peleados? Conoce la historia

Mundo

En redes sociales se ha hecho viral la pelea entre Arcángel y Anuel AA, dos reguetoneros puertorriqueños, que han hecho pública su enemistad y que, en los últimos días, ha crecido.

Esta historia de indirectas y burlas empezó en las plataformas sociales y se consolidó en el tema musical de Arcángel, quien en su canción “FN8″ incluye varias indirectas en contra del intérprete de “Ella quiere beber”, quien es el que comenzó con las acusaciones públicas.

La pelea comenzó el sábado 9 de diciembre, cuando el ex de Karol G presumió en Instagram que tenía una presentación al día siguiente en Washington, la cual ya estaba totalmente vendida. Además, en aquella publicación etiquetó a Arcángel, como sacándole en cara su sold out. También aseguró que Arcángel estaba detrás de Bad Bunny, esperando que lo incluya en alguna canción para que así su carrera vuelva a sobresalir como en el pasado.

Arcángel se ofendió y utilizó el mismo medio para responder. Se burló de que Anuel estaba celebrando que tenía un show vendido, cuando hace unos meses tuvo que cancelar varios conciertos de su gira. Al mismo tiempo, dejó entrever que su supuesta operación por apendicitis fue una excusa para no realizar presentaciones porque no logró captar la aceptación del público.

El 10 de diciembre, día en el que Anuel AA tenía su presentación en Washington, Arcángel lanzó su tema “FN8″, siglas que quieren decir Feliz Navidad. El puertorriqueño suele sacar un tema referente a esta festividad como tiradera, pero en esta oportunidad incluyó varias frases en contra de su compatriota.

“Los joyeros te han cogido de pendejo, cobrándote de más y poniéndote diamantes fake. Tú eres un simple pendejo que tiene delirio de matón. Real hasta la muerte, cabrón, tú no eres real. Tus últimas canciones son de inteligencia artificial. Y e' mentira que tú lo que tienes es una enfermedad. Y e' mentira, tú no eres calle, no corre' a na'. No es mentira, yo tengo los datos de tu verdad... Yo espero que después de esta no te trances. Cabrón, cuando tú naciste yo tenía como 20 pasos adelante, por eso no te capeo tu película de gánster. Tú eres un chiste, tu roncadera está bien mala. Tú no mata gente, Manuelita, tú no jalas. Yo que tú apago el teléfono, inhala y exhala. Y si bajas pa’ Puerto Rico, tráete el tanque a prueba de balas”, fueron algunas de sus frases.