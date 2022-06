Por usar vestido "muy corto": joven denuncia que no la dejaron tomarse foto de graduación.

México

Polémica generó en México la denuncia de una joven que acusó a su colegio de no permitirle sacarse la foto de su graduación debido a que el vestido que utilizó era "muy corto".

A través de Twitter, la usuaria identificada como @Caroolww relató su experiencia en uno de los días que pretendía ser de pura alegría, y que finalmente terminó siendo un mal rato.

La adolescente comenzó contando que "el jueves 26 de mayo fue mi foto de graduación, todos llevábamos ropa formal. Al llegar a las instalaciones no me permitieron el paso a la foto debido a que mi vestido era muy corto", agregando además una imagen del outfit que utilizó.

"Cabe recalcar que después de la foto me cambiaría y que propuse opciones como ponerme en la fila de atrás para que no se vieran mis piernas", continuó señalando la estudiante.

En esa misma línea, también aseguró que "a otras chicas de mi generación que traían vestidos iguales o más cortos les permitieron el paso sin ningún problema. Yo se lo comenté a la directora y lo que ella me dijo es que ya las habían revisado".

Por tal motivo, la denunciante se tomó fotografías con otras compañeras para demostrar que sí lograron fotografiarse a pesar de tener un vestido similar al suyo.

"Me frustré mucho y estuve llorando porque la foto tenía un significado muy grande para mi, ya que era en honor a mi ex novio que falleció el año pasado y no tuvo la oportunidad de graduarse. Me prestaron un vestido pero yo decidí no ponérmelo porque yo no estaba haciendo algo mal, el vestido no era de mi talla y no era el que yo elegí con mucha emoción junto a mi mamá para esa foto", sostuvo la joven.