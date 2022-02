Prefiere ir al estreno de Batman que estar en el nacimiento de su hijo

Cargando...

“The Batman” aún no se estrena en el cine, pero ya está generando furor en redes sociales. Incluso, la película tiene grandes expectativas que nadie se quiere perder su estreno en la pantalla grande. Aunque no lo crean, una mujer reveló que su esposo prefiere ver esta cinta antes que presenciar el nacimiento de su bebé. En poco tiempo, el particular caso se convirtió viral en Internet.

Así lo dejó demostrado la usuaria @AmItheAsshole, quien compartió en Reddit la anécdota por la que atraviesa para ver la opinión de otros usuarios. En su texto narra que su esposo al parecer es un gran fanático de las películas de superhéroes y es tanto su deseo por verla que prefiere ir al cine antes que al nacimiento de su bebé.

“Mi esposo y yo estamos esperando un bebé. Como sabrán, hay una nueva película de Batman que se estrenará a principios de marzo. Mi esposo es un gran admirador de ese tipo de cosas y quiere verlo el día de su estreno. El problema es que nuestra fecha de vencimiento estimada es exactamente ese día. Sé que solo una fracción de los bebés nacen en el día exacto del parto, pero siempre he sido muy regular en mis períodos y tengo la sensación de que puedo ser uno de esos casos” escribió.

De acuerdo la indignada usuaria, su pareja prefiere “ver la película el primer día por los spoilers y que, aunque termino teniendo al bebé ese día mientras él está viendo la película, en el peor de los casos llegaría unas horas tarde y no es gran cosa”. Asimismo, la mujer confesó que se “siente menospreciada por él”. “Dice que estoy siendo irracional y emocional por estar embarazada. Estoy molesta”, sostuvo.

En la red social los usuarios le han dado la razón a la mujer al estar molesta con su esposo y lo han criticado por llamarla irracional cuando él no puede esperar unos días para ver una película y poder estar presente en el nacimiento de su hijo.