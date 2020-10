Profesor humilla a estudiante con Asperger; universidad lo suspende

Cargando...

México

El estudiante con Asperger trató de explicar su tarea al profesor, identificado como César Leal Chapa, de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Eléctrica de la UANL, pero el profesor no tuvo la paciencia para escucharlo, por el contrario lo reprendió delante de sus compañeros, llamándolo “burro” y “chiflado” (loco), además amenazó con aplazarlo por falta de 'capacidad intelectual'.

“Eh cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro”, expresó el profesor.

“No te chingues, hazlo, no les dije nada de calculadora, no chinguen, la ingeniería es para gente sensata, no para chifados”, expresó molestó el profesor, quien dijo que tal vez para chiflados son para personas que se dedican al arte, donde por cierto, precisó, hay mucha competencia.

“No inventes cosas que no van a hacer wey, si le sigues te voy a reprobar antes por falta de capacidad intelectual”, sentenció el profesor de ingeniería.

“Cállate güey, échalo a andar, no nos importa tu rollo, échalo a andar”, dijo molesto el profesor, al tiempo que el estudiante trataba de explicar su actividad.

La clase continúo y el profesor también comenzó a ser agresivo y grosero con sus alumnos, sin dejar de burlarse de Jesús, el estudiante con Asperger.

“Agarren la onda, güey, acuérdense que están estudiando Ingeniería, esto no es kínder. Güey, esto no es un juego. Van a reprobar si hacen lo que les da la gana, como Jesús ahorita”, advirtió el profesor.

Su lenguaje agresivo y su actitud de burla quedaron grabados y el video fue compartido en las redes sociales, donde el académico fue duramente criticado, principalmente la forma de dirigirse al estudiante con Asperger.

Fue tanta la polémica que generó ese video que la Universidad Autónoma de Nuevo León suspendió al profesor César Leal Chapa.

Situación que llevó al académico a publicar un video ofreciendo disculpas por su comportamiento y justificando que su actitud fue por el estrés que vive ante la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, para la comunidad universitaria y para los usuarios de las redes sociales, la suspensión del profesor no es suficiente y piden a las autoridades universitarias despedirlo.