Profesor se quitó los zapatos y se los dio a un estudiante para que lo dejaran graduarse

Hay maestros que tienen tanto la vocación de la enseñanza que marcan la vida de sus alumnos. Tal es el caso de un profesor en Estados Unidos que ayudó a su alumno a poder graduarse, quedándose sin zapatos.

John Butler, un maestro del instituto Hahnville de Boutte, en Luisiana, Estados Unidos, se hizo viral por quedarse descalzo en la ceremonia de graduación de su escuela con tal de ayudar a su alumno a recibir su diploma quien fue discriminado por no llevar zapatos adecuados a la escuela.

Fue en Facebook que el profesor John Butler compartió la historia. No podía creer que su alumno no se graduaría por supuestamente no respetar el código de vestimenta del evento.

“Último minuto antes de que cerraran las puertas para la graduación. Un joven se acerca a mí en pánico. ‘Señor John, no me dejarán graduarme porque no tengo los zapatos adecuados para el código de vestimenta’. Dice que la mujer de ahí abajo dijo que no puede recibir su diploma por los zapatos que trae puestos. En total incredulidad, bajo a confirmar. Y ella muy segura me dice lo mismo. Entonces se convierte en una obviedad para mí, un escenario sin más preguntas. Le los zapatos que traía puestos, esta es la parte divertida. Mis zapatos eran dos tallas más grandes que la suya así que cuando lo llamaron, tuvo que deslizarse por el escenario para recibir su diploma. Nos reímos mucho”, concluyó el maestro en la fotografía donde su alumno aparece con sus zapatos y él en calcetines.

John Butler compartió una foto de los zapatos por los que no dejaban al joven graduarse y aunque nos habríamos imaginado que se tratarían de unos zapatos feos y viejos, la realidad es que no lo dejaban graduarse porque eran tenis y no calzado de vestir.