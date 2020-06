Propuso matrimonio a su novia días antes de que muriera

Italia

Estuvo buscando un momento especial durante mucho tiempo, pero la situación no mejoraba y lo fue posponiendo, hasta que no esperó más: le propuso matrimonio a su novia en el hospital de Cisanello, Italia, sin saber que dos días después ese mismo escenario sería su lecho de muerte.

“Me desperté esta mañana. Dormí después de no sé cuántos días. Desayuné solo. Croissant de crema y cappuccino. Lloré a escondidas en la ducha, igual que lo hacía en casa porque si no te habrías enojado”, así inicia el conmovedor texto que acompaña la viral propuesta.

“Se veía muy triste esta historia. Así que paré y pensé que tú, durante la enfermedad, nunca habías estado triste. No porque no entendiera la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me contagiaría. Y siempre sonreíste y luchaste y brillaste”, agrega.