Qué pasó con el misterioso caso del avión que desapareció y aterrizó 37 años después

El avión que se dirigía hacia Miami aterrizó 37 años después de su despegue en Venezuela, donde volvió a desaparecer del radar. Según medios especializados, el avión llegó de la nada a un aeropuerto de Venezuela, ¿qué hicieron al descubrir que no era ni su destino ni el año de despegue?

Seguramente muchas personas al rededor del mundo se habrán cruzado con la historia del avión que hasta la fecha, ha tenido el vuelo más largo más largo de la historia. Se trata del vuelo 914 de Pan American que desde el 02 de julio de 1955 sigue siendo un misterio en el mundo.

El vuelo de salió desde Nueva York con destino a Miami a Florida, en un vuelo que se estipulaba por tres horas, sin embargo, una vez cumplido ese lapso el avión nunca apareció, perdió su geolocalización del radar y el control de tráfico aéreo no logró comunicarse con los pilotos.

Tampoco se registraron señales de SOS y como por arte de magia, había desaparecido del radar sin explicación alguna. La incertidumbre aumentaba y se ordenó una investigación para dar explicaciones lógicas sobre lo sucedido.

Para ello, se trazó la ruta que debía seguir el avión, para entender si alguna anomalía había podido afectarlos. Con ello, se determinó que tuvieron gran parte del recorrido en altamar por el océano atlántico y con esta pista, iniciaron la búsqueda minuciosa en el mar. Sin embargo, la guardia costera no halló restos del avión, ni parte del equipaje de los 57 pasajeros, nada que diera pistas sobre una posible caída.

Por años las autoridades, investigadores y familiares estuvieron buscando respuestas que nunca llegaron, por ello y ante un cierre del caso, los uniformados rindieron un informe donde aseguraban que el avión había chocado y que todos los pasajeros habían muerto.

El avión aterrizó 37 años después

Cuando el caso estaba más que cerrado, sucedió lo realmente escalofriante de esta historia. 37 años después, exactamente el 09 de septiembre de 1992 en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, el controlador aéreo Juan de la Corte recibió una señal de contacto de un avión que ni tan siquiera el radar había mostrado.

Desde luego, el operador no tenía prevista esa llegada al aeropuerto por lo que reviso varias veces si se trataba de un error pero no, en menos de diez minutos la nave se encontraba en un área de visión y cuando estaba a puertas de aterrizar, se percató de que era un modelo de aviones bastante viejos que para ese momento prácticamente no se comercializaban, de hecho, todavía tenía hélices y no turbinas.

Sin embargo, lo más misterioso estaba por llegar, cuando el operador logró tener contacto con la nave y le pidió que se identificara, a lo que el piloto respondió con una contrapregunta: "¿dónde estamos", "se están acercando al aeropuerto de Caracas, ¿hacia donde se dirige?" respondió.

Según relató el diario Weekly World News, hubo un gran silenció del otro lado que vino acompañado después con: "Somos el vuelo 914 de Pan Am con origen Nueva York y destino a Miami-Florida, con una tripulacipon de 4 y 57 pasajeros a bordo".

Desde luego, esto puso en misterio la torre de control, ya que se encontraba a 1.700 kilómetros de su punto de destino y había surgido de la nada. Pero el verdadero escalofrío llegó cuando el piloto repitió su referencia de vuelo y añadió "El vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 am del 02 de julio de 1955".

Aunque consternados, el operador de vuelo despejó la pista para permitir el aterrizaje del avión y poner a salvo a los pasajeros del "piloto loco". Una vez en tierra firme, Juan de la Corte le hizo la pregunta suelta "¿sabes que hoy es 09 septiembre de 1992 verdad? esto acompañado de un largo silencio.

Lo que el piloto escuchó lo hizo entrar en pánico, y justo cuando las autoridades y encargados del aeropuerto se acercaban para ayudar a bajar a los viajeros el piloto grito que no se acercaran y junto a sus tripulantes y pasajeros, levantó vuelo, desapareciendo nuevamente del radar y sin dejar rastro alguno.

Desde entonces, las versiones del misterio de este caso y las probabilidades de qué había podido pasar sin de la Corte no hace la pregunta, son infinitas. Si bien se ha investigado profundamente este evento por estudiosos de los fenómenos paranormales, y se han desarrollado hipótesis como la de que el Triángulo de las Bermudas tuvo que ver con lo ocurrido, o que la nave atravesó algún tipo de portal y viajó en el tiempo, ninguna ha resultado certera.

Hay quienes catalogan esta historia como una simple leyenda urbana, ya que nunca se conocieron imágenes de Juan de la Corte. De hecho, hay versiones que aseguran que los pasajeros regresaron con sus familias con el mismo aspecto de 1955.

¿y tú? ¿qué crees que pudo haber pasado?