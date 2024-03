¿Quién fue y de que murió Akira Toriyama, el creador de ‘Dragon Ball’ y padre de Son Goku?

Cargando...

Mundo

Este viernes 8 de marzo el mundo del manga amanece con una triste y a través de un comunicado oficial en X (antes Twitter), el creador de la exitosa saga de Dragon Ball, el dibujante japonés Akira Toriyama, falleció a la edad de 68 años, debido a un hematoma subdural agudo. Según el anuncio de su estudio Bird Studio, el fallecimiento Toriyama ocurrió el 1 de marzo.

“El mangaka Akira Toriyama falleció el 1 de marzo de 2024 debido a un hematoma subdural agudo. Tenía 68 años. Es una pena porque tenía mucho trabajo por hacer y todavía había cosas que quería lograr. Sin embargo, el fallecido dejó muchos trabajos como artista”, explica un comunicado compartido a través de las redes sociales de la icónica serie Dragon Ball.

Según explicaba el comunicado, el autor ya recibió el último adiós antes del anuncio de fallecimiento, puesto que su familia quiso despedirse de él en la más estricta intimidad. “Debido a los deseos del individuo que desea paz y tranquilidad, rechazaremos cualquier mensaje de pésame u ofrendas. Les solicitamos amablemente que se abstenga de realizar entrevistas a la familia”, rezaba el texto. “Esperamos sinceramente que el mundo único de las obras de Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo”, terminaba diciendo.

Se mencionó además que el funeral de Toriyama ya se llevó a cabo en presencia solamente de su familia cercana en una ceremonia privada y tranquila, como él lo deseó según el comunicado. Además, se hace saber que no se aceptaron flores, ni regalos de condolencias, visitas, etc, instando a los medios de comunicación de no buscar a los familiares de Toriyama para entrevistas.

Tras salir a la luz la noticia, son muchos quienes se han preguntado qué es el Hematoma Subdural. Se trata de una acumulación de sangre que se produce entre una de las envolturas del cerebro, que se llama duramadre, y el propio cerebro. Esa sangre procede de la rotura de un vaso, generalmente una vena. No sucede dentro del cerebro, por lo que no se puede considerar una enfermedad cerebral. De hecho, muchos creen que se trata de un Ictus, pero no es lo mismo.

¿Quién era el artista japonés de 68 años?

Nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Kiyosu, prefectura de Aichi, Akira Toriyama fue un artista de manga y diseñador de personajes japonés. Su primera obra publicada fue una entrada única de Wonder Island en la Weekly Shōnen Jump en 1978.

Logró el éxito generalizado en 1980 cuando creó y publicó el manga Dr. Slump, que se publicó desde 1980 hasta 1984. En 1984, debutó con Dragon Ball, que se convertiría en su obra más famosa hasta la fecha y una de las obras de manga y anime más importantes e influyentes de la historia.

También se desempeñó como diseñador de personajes para juegos como Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Dragon y Jump Force.

Akira Toriyama es el creador de ‘Dragon Ball’. (Foto: AFP/ Captura de pantalla)

En el año 2000, debutó otro manga, Sand Land, que desde entonces se ha adaptado a una película de anime en 2023 y continuará como una serie de anime con una historia completamente original escrita por Toriyama. La serie de anime Sand Land está programada para ser lanzada más adelante durante este mes.

¿Qué es el Hematoma Subdural y cómo se produce?

La causa más frecuente es el traumatismo craneoencefálico. Generalmente, se produce como consecuencia de un golpe en la cabeza. Cuando el traumatismo es grave y el hematoma se produce de forma inmediata se denomina hematoma subdural agudo. Este acúmulo rápido de sangre comprime el tejido cerebral subyacente, ocasionando a menudo lesión cerebral o incluso la muerte. Por otro lado, hay factores predisponentes, como por ejemplo el hecho de estar tomando anticoagulantes.

En cuanto a los síntomas, dependen principalmente del área cerebral comprometida. Salvo que se trate de un caso muy grave, la sangre se va acumulando en el espacio subdural de forma lenta y los síntomas aparecen de forma paulatina. Entre ellos se encuentran la desorientación, tendencia al adormecimiento, lenguaje confuso, dolor de cabeza, náuseas y vómitos o crisis epilépticas, entre otros.

En cuanto al diagnóstico, se puede observar a través de un TAC craneal o la Resonancia Magnética (RM cerebral). Teniendo en cuenta la situación clínica del paciente, el tamaño y el tiempo de evolución que presenta el hematoma, los médicos deciden cuál es el mejor tratamiento. Si el paciente muestra escasa clínica neurológica en la exploración o el hematoma es de pequeño tamaño, se puede optar por un manejo conservador, evitando la opción quirúrgica. Si no, deberá pasar por quirófano.