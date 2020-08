Razones por las que no debes conducir sin camiseta

Cargando...

Mundo

En estos días es habitual que en ocasiones relajemos nuestra actitud al volante, hasta el punto de llegar a incurrir en acciones incorrectas, poco seguras, y en ocasiones, hasta susceptibles de ser sancionadas, como conducir sin camiseta ante lo que exponemos cuatro razones de por qué no hacerlo.

1. Es menos cómodo de lo que te puede parecer. Un buen sistema de climatización ya es más que suficiente para permitirnos viajar con comodidad con la camiseta puesta. Una de las razones que muchos esgrimen para considerar este hábito como inseguro, y tiene mucho sentido, es que conduciendo sin camiseta podemos sufrir la incomodidad de que nuestro cuerpo se pegue al asiento y la sudoración aumente incluso más que si permaneciéramos conduciendo con la camiseta puesta. Ni el tapizado de los asientos, ni el material textil con que se reviste el cinturón de seguridad, están pensados para mantener el contacto con nuestra piel. Y eso puede generar rozaduras, picor, e incluso heridas, que además de dejarnos una bonita marca, nos pueden incomodar y distraer mientras conducimos.

2. Es un problema si sufrimos un accidente. Si nunca has tenido un accidente contundente, eres muy afortunado. Si lo has tenido, no hará falta decir que el cinturón de seguridad puede dejarte una bonita marca, un escandaloso maratón en el pecho. En el fondo eso es bueno, significa que el sistema de retención ha funcionado y es preferible soportar esa marca, y algunos dolores, durante unas semanas, que los daños que hubieras sufrido si el sistema de retención no hubiera ejercido su efecto.

3. Distraemos a otros conductores. Existe otra razón de fondo, que también deberíamos tener en cuenta, a la hora de circular sin cinturón de seguridad, y es el hecho de que podamos distraer a otros conductores. No es una razón de peso, en la mayoría de los casos, y los conductores tampoco deberían estar pendientes de nosotros. Y salvo que tengamos un buen cuerpo serrano, o seas una señorita, los conductores no deberían distraerse al ver nuestro torso desnudo.

4. Te pueden multar por conducir sin camiseta. Tanto por el punto 3, como por lo mencionado en el punto 1, conducir sin camiseta puede ser susceptible de sanción. Ya os decimos que no es común, y personalmente no conozco el caso de ningún conductor que haya sido sancionado por ello. La razón no es el decoro, el mismo que lleva a muchos ayuntamientos a establecer prohibiciones de este tipo en sus calles