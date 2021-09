Reportera tacha de ‘borrachos’ a los fanáticos del fútbol en vivo

Cargando...

Una reportera deportiva acusa a los fanáticos del fútbol de invadir su espacio durante su cobertura televisiva posterior al partido del partido Georgia-Clemson el sábado, lo que provocó una respuesta divisiva de los usuarios de las redes sociales.

Lyndsey Gough, reportera deportiva de la WTOC en Georgia, compartió un video en su cuenta de Twitter donde repetidamente les pide a los fanáticos aparentemente borrachos que no la toquen ni a ella ni a su equipo.

``Recibí todo tipo de violaciones a mi espacio durante mi primer bloque en vivo por parte de los fanáticos '', tuiteó.

Luego, en una publicación con un video del incidente, dijo: 'Después de que el primer chico me tocó, comencé a moverme... esto ni siquiera es todo. Tan incómodo. ¿Podemos respetar el espacio de las personas?

Las imágenes muestran que varios fanáticos se acercan a Gough, la tocan e intentan interactuar con ella mientras trabaja.

Se la escucha diciendo 'por favor, no me toques', 'disculpa' y 'por favor no toques mi equipo, por favor no' a los fanáticos que salieron del juego y se acercaron a ella.

Después de publicar el video, Gough recibió una respuesta mixta de los usuarios de las redes sociales. Algunos dijeron que tenía razón, mientras que otros argumentaron que necesitaba seguir una nueva carrera.

La periodista no ha acusado a ninguno de los fanáticos involucrados en el incidente de violación sexual.

Periodista experimentada

Según su biografía en el sitio web de la WTOC , Gough es una periodista deportiva experimentada, que recientemente cubrió deportes universitarios en Kentucky antes de unirse a la estación con sede en Savannah, Georgia.

Además de los partidos de la temporada regular, Gough ha cubierto múltiples plazas en torneos de la NCAA, juegos de bolos, campeonatos estatales, un ganador del Trofeo Heisman, dos Derbis de Kentucky y más.