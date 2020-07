Roció soda cáustica a una mujer y a su hija

España

Un hombre atacó a una mujer de 35 años y a su hija de cinco, en Sant Feliu de Guíxols (Girona) con soda cáustica, causándoles graves afectaciones en el rostro y el cuerpo, de las que se recuperan en el hospital. La agresión se produjo en plena vía pública, cerca del domicilio en el que vivía la pareja y su hija, según han informado los Mossos d'Esquadra. Según declara el padre de la víctima, se trataría de un vecino que se obsesionó con ella y sobre el que ya han puesto varias denuncias previas.

Tras lanzar la soda cáustica, el agresor se dio a la fuga y los Mossos d'Esquadra, que han abierto una investigación al respecto, lo buscaron durante tres días y finalmente informaron que fue arrestado.

Relato de la víctima

Según explicó la víctima en un vídeo desde el hospital, se conocieron a través de la niñera que cuida de sus hijas y el hombre se obsesionó con ella hasta llegar a amenazarla.

La mujer explicó que recibía amenazas por parte de este individuo.

"Me acosaba mucho, me decía que si no me iba con él me iba a quemar, que si no me iba con él me iba a sacar los ojos, y hasta que no lo ha hecho, no ha parado", explica.