Rusia declara a Venus como su planeta

La audaz reivindicación territorial de Rusia viene inmediatamente después de una investigación científica que sugiere que podría existir vida en el vecino celestial de la Tierra. Tras ese anuncio, el jefe de la agencia espacial gubernamental de Rusia ha calificado a Venus, el segundo planeta del Sistema Solar, como un “planeta ruso”.

El jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, conocido por defender puntos de vista científicos no convencionales y por su retórica antioccidental frecuentemente sarcástica, dijo esta semana que Rusia quiere enviar su propia misión a Venus, además de una empresa conjunta ya propuesta con Estados Unidos llamada “Venera-D”, reportó CBS News.

“Creemos que Venus es un planeta ruso, por lo que no deberíamos quedarnos atrás”, dijo el martes Rogozin, un ex viceprimer ministro, a los periodistas. Señaló que la Unión Soviética fue “la primera y la única” en aterrizar una nave espacial en Venus, aunque la nave espacial no duró mucho tiempo en el entorno de este planeta.

“La nave espacial recopiló información sobre el planeta, es como un infierno allí”, dijo en declaraciones citadas por la agencia de noticias Tass.

La investigación publicada el lunes en la revista Nature Astronomy detalla el descubrimiento de gas fosfina por científicos británicos y estadounidenses en las nubes alrededor de Venus, considerado un signo potencial de vida en el planeta.

La atmósfera de Venus está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono y se considera el planeta más caliente de nuestro sistema solar.