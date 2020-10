Se burlan de los alumnos sin darse cuenta que seguían en clase virtual

Cargando...

EEUU

Dos profesores están siendo duramente criticados por insultar a sus alumnos sin darse cuenta de que la sesión de una de sus clases virtuales aún estaba encendida.

El error de los profesores de la escuela preparatoria Jesse Bethel de Vallejo, en el área de la Bahía, California, fue particularmente absurdo porque uno de sus comentarios fue que los estudiantes eran “analfabetas tecnológicos”.

La conversación estaba siendo grabada por Chanel Bonner, madre de un estudiante que era parte de las críticas de los maestros, quien obviamente se sintió indignada y los denunció al publicar la grabación en Facebook.

“Docentes de mayor edad dicen que estos chicos están muy avanzados tecnológicamente y yo me quedo como: ‘No, ellos jodidamente no lo están’. No lo están”, se le escucha decir a una maestra.

“Las cosas que les impresionan son tan tristes… Oh, te impresiona que un muchacho pueda grabar un TikTok… literalmente es apretar un botón”, dice el otro maestro.

De tal forma que ellos también estaban reventando con críticas a otros compañeros maestros.

En la sesión aún estaban conectados algunos alumnos y padres de éstos.

El Distrito Escolar Unificado de Vallejo confirmó que las voces son las de dos de sus maestros, quienes fueron puestos en licencia administrativa sin ser identificados.

El distrito emitió un comunicado a la estación KGO-TV en el que dice que evaluará las políticas y procedimientos para la instrucción a distancia, así como la conducta de los docentes. “Lamentamos que algunos estudiantes se sintieran ofendidos por este incidente, y vamos a trabajar cuidadosamente para resolver este asunto”.