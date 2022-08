16/08/2022 - 12:54

Virales

Se inyectó la sangre de su novio con VIH positivo para "demostrar su amor"

El joven pidió a la menor que no se inyectara su sangre, pero ella no se movió. "No me importa lo que me pase", dijo la joven de 15 años. "Ahora solo quiero que lo liberen lo antes posible", contó.