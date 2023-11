¿Serán señales?: Se casaban y el acta de matrimonio empezó a quemarse

Cargando...

Como cotidianamente se realiza una ceremonia de matrimonio civil de una pareja enamorada, los novios de esta historia se encontraban en el parte central del evento, y se disponían a firmar el acta de matrimonio después de haberse dado el sí.

Pero, un hecho que llamó mucho la atención, fue el momento en que la mujer estaba firmando las páginas del acta de matrimonio y repentinamente se prendió fuego en las hojas, la juez que oficiaba la boda, de manera calmada apagó el fuego.

VIDEO.

Las imágenes de este incidente rápidamente se hicieron virales en redes sociales y cuenta con una gran cantidad de comentarios, entre los cuales lo usuarios dicen: “El universo nos envía señales claras, somos nosotros quienes no las reconocemos”, “Me pasa eso y yo no me caso”, “No soy supersticioso, pero mejor reconsidero casarme”, “Diosito dando señales”, “la señal del destino, amiga no te cases”, “los estaban salvando”.

El video en Tik Tok, ya tiene miles de reproducciones y son muchas las personas que se dan el tiempo para poder comentar sobre lo ocurrido.

Después de haber analizado detallada y detenidamente el video, se logra ver que en la mesa permanece encendida una vela, y en el momento en que la juez pasa de hoja, llega hasta esa vela.