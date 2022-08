¡Son iguales! Venezolano sorprende por su parecido con Will Smith

Cargando...

Perú

A casi una semana de que Will Smith ofreciera una disculpa a Chris Rock por la cachetada que le dio en la pasada entrega de los Premios Oscar, en las redes circulan imágenes del doble casi idéntico que tiene el reconocido actor en Perú.

A través de TikTok, se ha hecho viral un joven venezolano de nombre Yhasual Ávila, quien vive en Perú y ha estado enloqueciendo a cientos en las calles.

Will Smith tiene un doble en Perú que sorprende. (Foto Internet).

Es tanto el parecido de Ávila y Smith que, el venezolano no niega ni una foto con la gente que lo va encontrando a su paso. Además, se muestra contento y motivado por la aceptación de las personas.

Cargando...

Doble de Will Smith saltó a la fama en TikTok

​En las diversas imágenes y videos viralizados en redes se ve Yhasual portando un look característico de Will Smith durante la década de los 90. Eso no es todo, ya que el joven se mueve al estilo del ‘Príncipe del rap’ mientras posa para las fotos que le piden.

Will Smith tiene un doble en Perú que sorprende. (Foto Internet).

El joven de origen venezolano tiene un perfil en TikTok, plataforma donde se hace llamar Doble Oficial de Will Smith y actualmente cuenta con poco más de 30 mil seguidores.

“El clon”, “solo falta que de cachetadas”, “igualito”, “sí me la creí”, “pensé que era el Will” y “¡Gemelos!”, son algunos de los comentarios que circulan en TikTok al pie de cada una de sus publicaciones. Will Smith tiene un doble en Perú que sorprende. (Foto Internet).